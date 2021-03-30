DAYIOĞLU: “ARASTA’DA İN CİN TOP OYNUYOR”

GÜNDEM KIBRIS

Ekonomideki gelişmeleri değerlendiren Dayıoğlu, “Ekonomiyi ve sağlığı bir arada götüremiyoruz. Esnaf kan ağlıyor. Ama bunu da sektörel bazda değerlendirmemiz lazım. Marketlere insanlar giriyor, çünkü girmek zorundadır. Ama onun dışındaki sektörlere baktığımızda kan ağlıyor. Çünkü öncelik olan gıdanın dışındaki sektörler ciddi yara almıştır. Lefkoşa’ya baktığımızda Arasta’da tabiri caizse in-cin top oynuyor. Kapılardan da daha az insan geçiyor. Bu da etkilidir. Maddi olarak çökmüş ülkelerin dışında tüm ülkelerde aşılama devam etmektedir. Tüm tedbirleri alarak, iki dozunu alan insanların gelebilmesini sağlamalıyız. Böylece ekonomimize biraz nefes alacağız. Yine bu da sektörel bazda olacak. Umarım en kısa sürede bu virüsü yeneriz. Ailevi ve komşuluk ilişkilerini de özledik. O güzel günlere de yeniden döneriz” dedi.