Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
107921
ALTIN
153.877
DOLAR
3.8353
STERLİN
5.1394
EURO
4.5054
Güzelleşmek uğruna yapılan yanlışlara dikkat
Güzelleşmek uğruna yapılan yanlışlara dikkat
Ses kısıklığının nedeni reflü olabilir
Ses kısıklığının nedeni reflü olabilir
Kötümserliğin faydaları nelerdir?
Biraz kötümserlik iyidir!
Hamilelerin uzak durması gereken güzellik ürünleri
Anne adayları bu ürünlerden uzak...
Başarılı kadınların farklı yaptığı 12 şey
Başarılı kadınların farklı yaptığı 12...

DBB: "Basının tek hesap vereceği yer kamu vicdanıdır"

Dış Basın Birliği, Gezici Araştırma Şirketi’ni Türk Ajansı Kıbrıs’a yönelik suçlama ve tehditlerinden dolayı kınadı.

08 Aralık 2017 Cuma 18:35
DBB: "Basının tek hesap vereceği yer kamu vicdanıdır"
banner10

Dış Basın Birliği (DBB), Gezici Araştırma Şirketi’ni Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yönelik suçlama ve tehditlerinden dolayı kınadı.

DBB Başkanı Olcay Tahir Kıraç, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “TAK ve onun çalışanlarına yakışıksız suçlama ve tehdit içeren davranışlarda bulunduğunu büyük bir şaşkınlık ve üzülerek öğrendik” dedi.

Basın kuruluşlarının hangi şartlarda olursa olsun, hangi haberi yapacağı ya da hangisini yapmayacağı konusunda zorlanamayacağını kaydeden Kıraç, “Basın kuruluşunun yapacağı ya da yapmayacağı haberler için tek hesap vereceği yer de kamu vicdanıdır. TAK ve onun çalışanlarına yönelik bu yakışıksız yaklaşımı şiddetle kınar ve DBB olarak değerli meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu hatırlatırız” dedi.
 

banner22
Son Güncelleme: 08.12.2017 18:41
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Din Gör-Sen, ABD’nin Kudüs kararını kınadı
Din Gör-Sen, ABD’nin Kudüs kararını kınadı
Güzelyurt ilçe emniyet kurulu toplandı
Güzelyurt ilçe emniyet kurulu toplandı
AB Bilgi Merkezi’nden girişimcilik ekosistemi etkinliği
AB Bilgi Merkezi’nden girişimcilik ekosistemi etkinliği

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim