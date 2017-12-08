DBB: "Basının tek hesap vereceği yer kamu vicdanıdır"

Dış Basın Birliği (DBB), Gezici Araştırma Şirketi’ni Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yönelik suçlama ve tehditlerinden dolayı kınadı.

DBB Başkanı Olcay Tahir Kıraç, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “TAK ve onun çalışanlarına yakışıksız suçlama ve tehdit içeren davranışlarda bulunduğunu büyük bir şaşkınlık ve üzülerek öğrendik” dedi.

Basın kuruluşlarının hangi şartlarda olursa olsun, hangi haberi yapacağı ya da hangisini yapmayacağı konusunda zorlanamayacağını kaydeden Kıraç, “Basın kuruluşunun yapacağı ya da yapmayacağı haberler için tek hesap vereceği yer de kamu vicdanıdır. TAK ve onun çalışanlarına yönelik bu yakışıksız yaklaşımı şiddetle kınar ve DBB olarak değerli meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu hatırlatırız” dedi.

