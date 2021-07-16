Dedezade: Akıllıca Bir Karar Değil

Çiğdem ADYIN - Gündem Kıbrıs

İş adamı Asım Dedezade Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi (PM) nin Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’nın KKTC ziyareti kapsamında Meclis Genel Kurulu hitabına katılmama kararını eleştirdi. Dedezade, “akıllıca bir karar” bekliyordum dedi.

Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak Gündem Kıbrıs için soruları yanıtlayan Dedezade, 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatının yıldönümünde KKTC’ye gelecek olan TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’nın meclise hitabına katılmamanın “akıllıca” olmadığını belirtti. İş insanı Dedezade “Kıbrıs’a en yakın karar parçası Türkiye’dir. KKTC’nin tek soluk borusu da orasıdır. Ekonomik anlamda, yatırım anlamında da geçmişten bugüne KKTC’nin yanında olan tek ülkedir Türkiye ve böylesi pandemi döneminde tüm gücüyle yanımızda olmuştur.Meclise hitap edecek Sn.Erdoğan’nın konuşmasına katılmak istemiyorsa CTP kendileri bilir kendi güzel canınız bilir ama bu akıllıca değildir” ifadelerini kullandı.

“AKINCI HALKI İKİYE BÖLDÜ VE KAYBETTİ…”

Kendi kendini yönetme duruşunu saygı ile karşıladığını ifade eden Dedezade, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde “müdahale” dediğiniz olaya katılmıyorum dedi. TDP ve CTP’ye sert eleştirilerde bulunan İş insanı, Sn.Akıncı seçimi müdahale olduğu için değil kendi izlediği politikadan dolayı kaybetti. Akıncı çıktı ve dedi ki, “ben TC’lilerin oyunu istemem linç girişimi yapanların oyu ile kazanacaksam kazanmayım” dedi ve TC kökenli yurttaşları ayırdı haliyle de kaybetti dedi.

İddialarını desteklemek için konuşmasını sürdüren Dedezade şöyle dedi; 2016 da Başbakanlık önünde sendikalar eylem yaptı, Başbakanlığın kapısını kırdılar, hamile bir polis memurunun karnına tekme attılar, bir polis memurunun da kaşına bordür taşı attılar kaşı yarıldı hastanelik oldu. Ardından bu insanlar mecliste Tufan bey tarafından kucaklandı ki, o dönem Başbakan Tufan bey Cumhurbaşkanı Akıncı idi. Peki onların yaptıkları linç girişimi olmuyor muydu Sn.Akıncı ki, sen insanları ayırdın bunu halkın görmeyeceğini mi düşündün.