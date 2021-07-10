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Defalarca mahkemeye çıktı, ihraç işlemleri devam ediyor

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Ülkemize Kaçak olarak bulunduğu tespit edilen zanlı O.T.E dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

10 Temmuz 2021 Cumartesi 09:15
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Defalarca mahkemeye çıktı, ihraç işlemleri devam ediyor

(Kamalı Haber)

Ülkemize Kaçak olarak bulunduğu tespit edilen zanlı O.T.E dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kader Artan olayla ilgili bulguları aktardı.

Artan, huzurda bulunan zanlnın 15 Haziran 2021 tarihinde Girne'de meydana gelen "KKTC İkamet İzinsiz Bulunmak" suçundan methaldar olduğunu söyledi.

Polis 15 Haziran 2021 tarihinde saat 08.30 raddelerinde Girne'de Salih Miroğlu Caddesi üzerinde yapılan kontrolde Girne'de sakin zanlının 30 Eylül 2020 tarihinden itibaren KKTC'de herhangi bir yasal statüsü olmaksızın ikamet etmekte olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis zanlının ihraç işlemlerinin devam ettiğini, ayrıca akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair araştırma yapıldığını ifade ederek, 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren mahkeme, zanlının soruşturma maksatlı 7 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 10.07.2021 16:10
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