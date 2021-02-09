Değirmenlik’te 3 pozitif vaka

Değirmenlik bölgesinde 728 kişiye PCR testi yapıldı, 3 pozitif vakaya rastlandı.

Testler, Sağlık Bakanlığı, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Değirmenlik Belediyesi işbirliğinde gerçekleşti.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, “Sosyal mesafemizi koruyalım, kalabalıklardan uzak duralım, maskemizi takalım ve hijyenimize özen gösterelim” çağrısı yaptı, belediye ile işbirliği içerisinde çalışan Sağlık Bakanlığı, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Bölgede 11 Şubat Perşembe günü 09:00-16:00 saatleri arasında Değirmenlik Belediyesi Gündüz Bakım Merkezi’nde (Meriç) PCR testi yapılacağı da duyuruldu.

Belediye tarafından yapılan çalışmada sosyal mesafeyi koruyabilmek adına 7 bölge için ayrı ayrı program belirlendi, vatandaşların belirtilen saatlerde test olmak için gelmeleri istendi.

Buna göre program şöyle: 09:00-10:30 Gaziköy, 10:30-11:30 Meriç, 11:30-12:30 Balıkesir

13:00-14:00 Dilekkaya, 14:00-16:00 Erdemli, 14:00-16:00 Kırıkkale, 14:00-16:00 Yiğitler.