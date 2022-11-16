Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
İlkokulun dış avlusunda öğretmene taciz!
Öğretmene taciz!
Başkasının ehliyetini polise verdi...
Başkasının ehliyetini polise verdi...
Seyir halindeki aracı durdurup camlarını kırdı!
Seyir halindeki aracı durdurup camlarını...
İlkokul avlusunda taciz!
İlkokul avlusunda taciz!
13 yıl hapse mahkum edildi
13 yıl hapse mahkum edildi
banner107
Flaş Haber
Birbirlerini suçladılar!
Kapat

Demir iskele 9 yaşındaki çocuğun üzerine yıkıldı

Gazimağusa Kaleiçi’nde yıkılan demir iskele yoldan geçmekte olan 9 yaşındaki çocuğun üzerine düştü. Sağ köprücük kemiği kırılan 9 yaşındaki çocuk tedavisinin ardından taburcu olurken olayda ihmali görülen 45 yaşındaki A.K.S hakkında yasal işlem başlatıldı.

16 Kasım 2022 Çarşamba 16:39
499 Okunma
Demir iskele 9 yaşındaki çocuğun üzerine yıkıldı



Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre, bugün saat 12:30 sıralarında, Gazimağusa Kaleiçi’nde, Liman Yolu Sokak üzerinde bulunan inşaat halindeki bir butik otelin ön cephe kısmına gerekli emniyet tedbirleri alınmadan kurulmuş demir iskelenin yıkılmasına sonucu, iskele parçalarının o sırada kaldırımda yaya olarak yürümekte olan Sofiia GORBATENKO (K-9)’nun omuz kısmına düşerek sağ köprücük kemiğinin kırılmasına sebep oldu. 

Yıkılan iskele parçaları ayrıca aynı sokak üzerinde park halinde bulunan bir aracın da üzerine düşmesi sonucu araçta maddi hasar meydana geldi.

Olayda yaralanan Sofiia GORBATENKO, Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olurken olayda ihmali görülen A.K.S. (E-45) hakkında yasal işlem başlatıldı

Polis soruşturması devam ediyor

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar: “Gereken yanıt elbette verilecektir”
Tatar: “Gereken yanıt elbette verilecektir”
Araç yayaya çarptı!
Araç yayaya çarptı!
Ertuğruloğlu: "Güney Kıbrıs, KKTC'nin varlığına bir an önce alışmalı"
Ertuğruloğlu: "Güney Kıbrıs, KKTC'nin varlığına bir an önce alışmalı"










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim