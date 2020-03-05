Denktaş : "Allah gonnora yemez"

Demokrat Parti Milletvekili Serdar Denktaş'tan manidar paylaşım:

Denktaş : Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonuçlanıncaya kadar sessiz kalma ve hiçbir konuda açıklama yapmamaya karar vermiştim.Yapacağım her açıklama istemediğim taraflara çekilebilir düşüncesiyle...

Bu nedenle UBP-HP hükümeti borçlanma kararı aldığında " muhalefette iken ben borçlandığımda söylediklerinizi ne çabuk unuttunuz" şeklinde bir açıklama yapma yönüne gitmedim.

Çünkü Maliye Bakanlığı gerekli gordüğü zamanda, doğru öngörü ve ödeme planlamasıyla borçlanma yapabilir ve bu doğru bir politikadır..Yani aslında Amcaoğlu muhalefette iken yanlış bir tavır takınmıştı ve şimdi Maliye Bakanı olunca " Allah gonnora yemez" sözünü doğrulayacak şekilde bir karar almak zorunda kaldı. Bu konuda HP kanadına da " ne değişti ki şimdi bu karara ses çıkartmadınız sorusunuda sormadım.

Ne var ki;

Amcaoğlu yaptığı basın açıklamadında bir kez daha çizmeyi aşarak " yasa dışı avans " alındığını söyleyince bu açıklamayı yapmak farz oldu.

Eğer Maliye'nin kendi alacağını bir şirketten Devletin alacağını ödeme tarihinden bir hafta önce almak suç ise , ayni şirkete yönelik Devletin alacağından feragat etmek nedir?

UBP-HP bu adımımın suç olduğunu iddia ediyorsa kendi Başkanlarına yaptıkları gibi derhal dokunulmazlığımı kaldırıp bana dava okutmalarını talep ediyorum...

Yok yapmayacaklarsa artık susup siyasetten çekilme hazırlığı yaptığım bir dönemde bana saldırmaktan vazgeçsinler.