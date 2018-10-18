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Denktaş, Bay-Sen heyetini kabul etti

18 Ekim 2018 Perşembe 18:51
Denktaş, Bay-Sen heyetini kabul etti

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen) Başkanı ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Bakanlık basın bürosunun açıklamasına göre, bugün bakanlıkta gerçekleşen görüşmede, Bay-Sen Başkanı Salih Sakallı, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu çalışanlarının geçmişten gelen sorunlarını Maliye Bakanı Denktaş’a aktarırken, yeni dönemde çözüm önerilerinin ve gerekli iyileştirmelerin yapılması noktasında desteklerini talep etti.

“Siz bize hem muhalefet, hem de iktidar döneminde daima gerçekleri ve yapılabilecekleri söylediniz” diyerek söze başlayan Sakallı, ancak kurum çalışanlarının endişelerinin de giderilmesi gerektiğine işaret etti.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, geçmişte biriken sorunların giderilmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi alış verişinde bulunurken, bugün yine yapılabilecekler ve yapılamayacak noktasında gerçekleri söyleyeceklerini kaydetti.

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