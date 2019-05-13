Denktaş: Hükümeti kurma görevi UBP Genel Başkanı'na vermeli

KKTC'de dağılan dörtlü koalisyonun ortaklarından Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, sürece ilişkin DHA ekibine değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile yarın görüşme yapacağını belirten Denktaş, "Her yıl bir hükümet değişikliğiyle karşı karışıya kalıyoruz. Aslında beklenen bir şeydi. Aylardan beri 'Hükümet düştü, düşüyor. Bu hafta bozuluyor. Türkiye'ye gitti filanca arkadaşımız, dönünce bozulacak' söylentileri vardı. Aylardan beri sıkıntı yapılan bir şeydi. Aslında bunları kendi aramızda konuştuk. Eğer böyle bir durum varsa dostça ayrılalım, çatışma olmasın istedik; ama maalesef öyle olmadı. Suçlamalarla itibarsızlaştırma olunca ben önce Maliye Bakanlığı'ndan istifa ettim. Yerime de filancayı atayacağım, diye değil 'Kimi isterseniz atayın' dedim. Hem beni araştırın varsa bir hatam, kusurum dokunulmazlığımı kaldırın. Onu da yargıya götürmeleri için fırsat verdim. Siyasetin temizlenmesi için bunu yaptım ama olmadı" dedi.

'ERKEN SEÇİME HAZIR DEĞİLİZ'

İkinci adımın düşünülmediğini savunan Denktaş, "Belli ki hükümetin istifa etmesi düşünülmemiş. Mecliste en fazla temsiliyeti olan parti tek başına hükümeti kuramıyor. Ya hükümeti bozan partiyle kuracak. Bir yerde oyun bozulduğu için onlar da bir kahramanlık yapıp, muhtemelen meclisteki en büyük partiyle koalisyon yapmak istemeyecektir. Öngördüğüm gibi bir kaos ortamı olacak. Büyük bir ihtimalle bu durum erken bir seçime götürecek; ancak hem mali hem de seçim yasası açısından hazır değiliz erken seçim için. Gelecek nisan ayında cumhurbaşkanlığı seçimi var. Oraya kadar yürüyecek bir formül var mı? Ben 2 gündür kafa yoruyorum, bulamadım" diye konuştu.

'UBP GENEL BAŞKANI'NA VERMELİ'

Hükümet kurma görevinin UBP Genel Başkanı Ersin Tatar'a verilmesi durumunu da değerlendiren Serdar Denktaş, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bir teklif gelir mi, bilemem. Parti gündemimizde bu durum yok; ancak şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Partimiz hükümette olsa bile ben o hükümette yer alacak değilim. Bir yerde başka bir yola girmem gerektiğini düşünüyorum. Burada Cumhurbaşkanı'nın görüşmeleri yapılması gerekendir. Her partiyle görüşerek hükümeti kim kurabilir, kimin 26 sandalyeyi bulma şansı var, ona bakıyor. Görüşmelerden sonra bir karar verecek. Cumhurbaşkanı'nın yetkisindedir. İlla en fazla milletvekiline sahip olan partiye verme durumu yoktur. Kime inanırsa ona verir ama bugünkü koşulda UBP Genel Başkanı'na vermeli".

Hükümet üzerinde oyun da oynandığını savunan Denktaş, "Hükümet kurulmazsa anayasaya göre 45 gün içinde seçim olur. Ciddi bir kaosun içine sürüklendik. Doğru olan yapılmadı. Yeni bir hükümet kurulabilir. Kurabilir miyiz? O başka bir şey. Doğru olan neydi? Hükümetin bu kadar içine karışmamak, etki etmemekti. Maalesef HP, zayıf halka olarak tespit edildi ve bu oyun hükümetin üzerinde oynandı" dedi.

ÖZERSAY'IN İDDİALARINA YANIT: YASAL OLANI YAPTIK

Koalisyonun bozulma nedeni olarak gösterilen HP Genel Başkanı Kudret Özersay'ın isim vermeden kamu kaynaklarını yakınlarına kullandırtmakla suçladığı Serdar Denktaş, bu iddialara da yanıt verdi. Yaptıklarının yasal olduğunu savunan Denktaş, "Ben yaptıysam yasal olanı yaptık. Bu ülkede 3 yasanın 2'sinin bana verdiği yetkiyle yaptım. Kendisine verdiğim fırsat, icraatlarımı denetleme varsa kusurum beni yargıya havale etme, yargıya havale edilecek bir şey yoksa açık açık beni halka şikayet etmeydi. Ben bu fırsatı verdim ama hedef o değildi. Beni itibarsızlaştırmaktı ama kendisine teşekkür ediyorum. Beni değil kendi kendini itibarsızlaştırdı" diye konuştu