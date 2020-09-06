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Denktaş: “İş işten geçtikten sonra alınan kararlar, beceriksizliğin göstergesi”

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Denktaş, “İş işten geçtikten sonra alınan kararlar, basiretsizlik ve beceriksizliğin göstergesi” ifadelerini kullandı.

06 Eylül 2020 Pazar 11:29
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Denktaş: “İş işten geçtikten sonra alınan kararlar, beceriksizliğin göstergesi”

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, hükümetin aldığı karantina kararının ülkenin bu kişilere emanet edilemeyeceğinin sayısız kanıtlarından biri olarak önümüzde durduğunu söyledi.

Denktaş, Hükümetin Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin tavsiyeleri ile almış olduğu kararlara ilişkin açıklama yaptı.

Denktaş, açıklamasında şunları kaydetti:

“Hükümetin çok daha önce alması gereken tedbirleri iş işten geçtikten sonra alıyor olması bu ülkenin kimler tarafından yönetildiğinin herkes tarafından net bir şekilde görülmesi açısından önemli olmakla beraber, basiretsizlik ve beceriksizlerin elinde halk sağlığının girmiş olduğu büyük tehlike ortadadır.

Hükümetin koalisyon ortaklarının aynı zamanda Cumhurbaşkanı adayı olması ve seçime odaklanmış olmaları, hükümetteki görevlerini unutturmuş olsa gerek ki, hayati kararları almakla acizlik içerisindedirler.

Covid 19 Vaka sayısındaki artışın kontrolden çıkma noktasını aştığı artık bir gerçeklik olarak ortada dururken, Başbakan ve UBP Cumhurbaşkanı Adayı Ersin Tatar geç kalmış kararlar almakta, Başbakan Yardımcısı ve Halkın Partisi destekli Cumhurbaşkanı Adayı ise sanki hükümetin ortağı değilmiş gibi bu iş bilmezlikten kendini soyutlamaya çalışan açıklamaları ülkenin bu kişilere emanet edilemeyeceğinin sayısız kanıtlarından biri olarak önümüzde durmaktadır.

Tam da bu nedenlerden dolayı sayısız kez Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bir kez daha ertelenmesi çağrısını yaptık. Seçimden korktuğumuzu ifade ederek bu çağrımızı dikkate almayanlar, seçimden alacağımız sonuçla ilgili değil, halkın sağlığı ile ilgili endişe ettiğimiz için bu çağrıları yaptığımızı bu kritik noktada idrak ettiklerini ümit ediyoruz.  

Halkımız daha önce yaptığı gibi kendi tedbirini kendi alması en doğrusu olacaktır zira Tatar ve Özersay’ın ortaklaşa yürüttükleri bu hükümete artık güvenilemeyeceği ortadadır.

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Serdar Denktaş
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