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DENKTAŞ İSYANI!

Halkın Partisi Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu merhum Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile ilgili bir paylaşımda bulundu

03 Ekim 2021 Pazar 23:39
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DENKTAŞ İSYANI!
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Halkın Partisi Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu paylaşımı şu şekilde:

Yazmayacaktım ama yazacağım….

Bugünlerde bir taraftan, sevgili Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarı üzerinden yakını olan olmayan çeşitli siyasilerden yorumlar var, diğer taraftan da senelerdir Maliye bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Başbakanlık yapmış olan CB ve BB Rauf Raif Denktaş’ın izinde olduklarını hamasi söylemlerle her fırsatta tekrarlıyorlar….

Allah aşkına kesin artık, samimiyetsizliğin ve popülizmin dibine vurdunuz hepiniz…

Halkımız kimin ne olduğunu görebilecek kadar akıllı ve rasyoneldir.

Bırakın adamı mezarında rahat uyusun, kemiklerini sızlatmayın, yazıktır, günahtır..!!!

Son Güncelleme: 03.10.2021 23:59
Anahtar Kelimeler:
Gülşah Sanver ManavoğluRauf Raif Denktaş
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