Denktaş: “Vatandaş, hastalığa kapılmaktan değil karantina şartlarından korkuyor”

Genç TV’de Nazar Erişkin’in sunduğu 'Bugüne Dair' programına konuk olan Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, önemli açıklamalarda bulundu.

“Başka bir hükümet olsa çok farklı olabilirdi” diyen Denktaş, “Onların döviz krizinde bize yaptığı muhalefeti biz onlara yapmadık. Ülkenin potansiyel imkanı çok fazla ancak onlar kendilerini aklamaya çalışıyor. Çünkü seçime odaklı çalışıyorlar. Eğitim, sağlık, geçim derdi umurlarında değil” ifadelerini kullandı.

“SEÇİMLER HALKIN GÖZÜNDE ALT SIRALARDA”

“Seçimler halkın gözünde 4 ya da beşinci sırada. Hükümet şenlik halinde. İnsanlar sıkıntılı. Hastalığa kapılmaktan değil karantina şartlarından korkuyorlar. Korona virüse yakalansam Devlet Hastanesi’nden şaşmam. Yeterince doktorumuz var ancak hemşire sayımız yetersiz. İyi ki Serdar Bey senin döneminde 92 hemşire alınmış diyorlar. Oradaki organizasyonsuzluğu ve güvensizliği ortadan kaldırabilseler hayatımıza daha kolay devam edebileceğiz. Sadece kamu doktorları üzerinden konuşuyorlar oysa bu ülkede kamu dışında çalışan doktorumuz ve özel hastanelerimiz de var. Onları da bu organizasyona dahil etmek gerekirdi. Neresinden tutsak hükümet elimizde kalıyor.”

“AÇIKLANAN VAKA SAYILARI HAKKINDA KAYGIM VAR”

“Açıklanan vaka sayıları hakkında kaygım var. Gizleyenler ve test yaptırmaktan imtina edenler var. Ev karantinası mutlaka hayata geçirilmeli. Sosyal medyada söylenen bir şeyi bu da eksik yapalım diyen bir hükümet var. Böyle bir hükümet şimdiye kadar gelmedi. Eğrisi ile doğrusuyla bu hükümet devam edecek. En azından bu süreçte muhalefetle diyalog yollarını açarlarsa daha iyi olacaktır.”

“SAĞLIK ÇALIŞANLARI HAKLI”

“Gerekli önlemlerin alınmamasında sağlıkçılar haklıdır. Basın üzerinden atışmak yerine tüm doktorları çağırıp gelin hep birlikte bunun altından kalkalım şeklinde samimi bir yaklaşım olsa çok dahi iyi olacaktır. Mecliste görüşülecek olan yasada kurallara uymayan vatandaşa ceza var da, çıkardığı yasalara uymayan hükümete ceza yok mu?”,

“İŞİ UZMANLARINA BIRAKALIM”

“Şu anda gelen insanları, limanda ya da otobüslerde bekletiyoruz. Turizm acentalarını çağırıp bu görevleri onlara vermek gerekir. Devlet olarak bunları sen yapma, bırak bu işi bilenler yapsın. Ben bilirim demeyi bırakmak gerekir.

“ÖĞRENCİLER GELMEYİZ DİYOR”

“Ekim’de okullar açılacak diyoruz. Üniversitelere şu anda gelmesi gereken öğrenciler sosyal medyadan gelmeyiz diye bağırıyor. Güvenmeyiz diyorlar. Oteller kapanmış, üniversiteler sıkıntıda, artık oturup konuşmalıyız. Seçime hepimiz odaklanmış durumdayız. Ancak seçim sonrası bunu mutlaka değerlendirmeliyiz.”

“İKİSİ DE ÇOK TEHLİKELİ”

“Seçim propagandasını Türkiye’yi sevenler ve Türkiye’yi sevmeyenler olarak yapanlar var. Türkiyeli, Kıbrıslı ayrımı yaparak yürütmeye çalışanlar var. Bunun her ikisi de çok tehlikelidir. Bu ayrımla gidersek halkın %85’i Türkiye’yi sevmeyecek noktasına gelecek. Bu ülkenin tüm vatandaşları Kıbrıslı Türküm dediği gün bu sorun çözülecek. Hepimiz Türkiye kökenliyiz. Kurtulmalıyız bu ayrımdan. Bu yaklaşımlar Kıbrıslı Türkün Anadolu ile bağını zayıflatmaktadır. Buna çok dikkat etmek gerekir.”

“ANKARA İLE DOĞU AKDENİZ KONUSUNDA DA ÇOK İYİ ÇALIŞIRIM”

“Benim sadece bu yönetim ile değil geçmiş yönetimlerle de zaman zaman tartışmam oldu. Kıbrıs’la ilgili bazı konularda ters düşmüşümdür. Halkımızın bize oy vermesinin nedeni haklarımızı korumaktır. Benim yaptığım odur ve ömrümce yapacağım. Bu demek değildir ben Türkiye’yi sevmem. Tam aksine bir yanlış varsa onu birlikte düzeltmeliyiz. Bu dönemde Ankara ile Doğu Akdeniz konusunda da çok iyi çalışırım. Çünkü onlar da Denktaş çizgisine yakın hale geldi.”

“BİRBİRİMİZİ KUCAKLAMALIYIZ”

“Serdar Denktaş olarak Kıbrıs Türk halkının her kesiminden oy alacağım. Büyük destekler geliyor. Her partiden insan var birlikte çalışacağım. Bütün vatandaşlar arasında ayrım yapmadım. Şimdi bunun hasat zamanıdır. Bu ülkede birbirimiz ile selamlaşamayacak, aynı masada kahvaltı yapamayacaksak nasıl kucaklayacağız... Ben Kıbrıs Türk Halkının adayıyım. Cumhurbaşkanı da seçileceğim. Hedefim 5 yıl sonraydı ama öne aldım.”