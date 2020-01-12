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Denktaş yarın törenlerle anılacak

12 Ocak 2020 Pazar 10:53
Denktaş yarın törenlerle anılacak

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, ölümünün 8. yıldönümü olan yarın törenlerle anılacak.

Denktaş’ın ölüm yıldönümü olan yarın ayrıca, saat 10:10’dan gece yarısı saat 24:00’e kadar, tüm resmi kurum ve kuruluşlarda bayraklar yarıya indirilecek.

Denktaş’ın anılacağı ilk tören, saat 10:00’da TMT Anıtı önünde yer alacak.

Çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı  eşliğinde bayrakların göndere  çekilmesi ve yarıya indirilmesiyle devam edecek.

Anıt Özel Defteri’nin imzalanması ve  Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın konuşmasıyla, TMT Anıtı önündeki tören sona erecek.

İkinci tören ise saat 10.45’te Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak tören, Kurucu Cumhurbaşkanı’nın kızı Ender Vangöl Denktaş’ın konuşmasıyla devam edecek.

Türk Maarif  Koleji Korosu’nun şarkıları ve Oratoryo sunumuyla tören sona erecek.

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