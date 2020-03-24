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Denktaş’tan paket açıklamanın arifesinde hükümete son tavsiye

DP Milletvekili Denktaş, hükümetin koronavirüs salgınına yönelik ek tedbirlerini açıklamasının öncesinde son tavsiyelerde bulundu.

24 Mart 2020 Salı 10:18
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Denktaş’tan paket açıklamanın arifesinde hükümete son tavsiye

Demokrat Parti (DP) Milletvekili Serdar Denktaş, hükümetin Koronavirüs salgınına yönelik ek tedbirlerini açıklamadan önce son bir tavsiyede bulundu. Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yapan Denktaş, “Kaynaklarımız zaten kıt. Halen sahip olduklarınızı israf etmeyin” ifadelerini kullandı.

Petrol fiyatları düşmüşken depoların doldurulması gerektiğini belirten Serdar Denktaş, “Bu ortamda birde elektriksiz kalmayalım” dedi.

Yıl sonuna kadar ' Liberal ekonomik düzen' yaklaşımının rafa kaldırılması, sosyal düzeni korumanın yollarının bulunması gerektiğinin altını çizen Denktaş, “Dış kaynak gelmezse/ gelemezse ne yapacağımızı şimdiden düşünerek plan yapın. Allah Yardımcınız olsun” diyerek paylaşımını noktaladı.

Anahtar Kelimeler:
Serdar DenktaşKoronavirüs
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Tahir Çil 2020-03-24 10:40:40

Sayın Denktaş Sen önce Yıllardır Yakınlarına peşkeş cektiğin kamu mallarını ve Araziler geri ver. Ondan sonra Millete Akıl ver

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Egemen 2020-03-24 10:58:18 @Tahir Çil

Hade bee...Ben de buradayım demek için bişeyler karaladın işte..VAllahi bravo..Beş kişi toplanıp seni alkışlamaya geliyoruz haberin olsun..İnsanlar ne dertte bu ileri zekalı ne dertte..

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