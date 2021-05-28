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“Deprem Tecrübe Aktarımı” Eğitimi Gerçekleşti

 Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı (SSTB) TC İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile işbirliği içerisinde Covid-19 tedbirleri çerçevesinde, online “Deprem Tecrübe Aktarımı” eğitimi gerçekleştirdi.

28 Mayıs 2021 Cuma 14:06
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“Deprem Tecrübe Aktarımı” Eğitimi Gerçekleşti

SSTB tarafından yapılan yazılı açıklamada,  eğitimin afet ve acil durumlarda arama kurtarma hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesi, personelin müdahale konusunda bilgi ve deneyiminin geliştirilmesi ile faaliyetlerin uluslararası standartlara uygun olarak icra edilebilmesi amaçladığı ifade edildi.

Eğitim kapsamında AFAD Müdahale Daire Başkanlığından, Ulusal Arama Kurtarma Danışma ve Uygulamayı Geliştirme Grup Başkanı Ahmet Daştemir, Afet Acil Durum Yönetim Merkezi Çalışma Grup Başkanı Erkan Doğanay, ve İstanbul İl Birlik Müdürlüğü personeli Cengiz Karakuş tarafından depremin meydana gelişi, ekiplerin hazırlığı, organizasyonu, olay bölgesine intikali, çevre güvenliği ve enkazda yürütülen çalışmalarla ilgili tecrübe aktarımında bulunuldu.

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