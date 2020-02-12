Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Vücudu hücresel yaşlanmaya karşı koruyor
Vücudu hücresel yaşlanmaya karşı koruyor
Kanada’da 11 milyon yıllık ‘ölüm meleği’ fosili bulundu
Kanada’da 11 milyon yıllık ‘ölüm...
Acun Ilıcalı Survivor 2020 yarışmacılarını açıkladı
Survivor 2020 kadrosu açıklandı
Google’a karşı dörtlü ittifak!
Google’a karşı dörtlü ittifak!
Hollywood efsanesi 103 yaşında hayatını kaybetti
Hollywood efsanesi 103 yaşında hayatını...

Dere yatağı yıllar sonra yeniden faaliyete geçti

Kanlıdere’nin, Kurudere-Nergisli-Köprü göletine akışını sağlayan ancak uzun yıllardır (60-70 yıl) kullanılmadığı için özelliğini kaybeden dere yatağı yeniden canlandırıldı.

12 Şubat 2020 Çarşamba 09:03
Dere yatağı yıllar sonra yeniden faaliyete geçti
banner48

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, dere yatağına yeniden yapılan su salımı sırasında açıklamalarda bulundu.

Bakan Oğuz, haritalarda var olan ancak fiiliyatta olmayan derenin, Kurudere köyünden itibaren 21 kilometrelik hat boyunca temizlik çalışması ve canlandırma yapılmasıyla, yeniden hayat bulduğunu söyledi.

 Su İşleri Dairesi’nin 2019 yılı sonlarında hükümetin yarattığı kaynak ile dört önemli proje ihalesine  çıktıklarını anımsatan Bakan Oğuz, Ciklos/Değirmendere su bendi temizlik ve bend gövde güçlendirilmesi, Dörtyol/Korkuteli Ağıllar bölgesi dere yatağı düzenlemesi, Nergisli/Lakşa Deresi ıslah Seki yapımını daha önce tamamladıklarını ve 4. son olarak 21 km’lik güzergahın tamamlanmasına müteakip, dere yatağına su salımının bugün yapıldığını kaydetti.

Bakan Oğuz, amaçlarının Mesarya ovasının  bir kısmında yer alan tarım arazilerinin sulanması ve arazilerdeki su taşmalarını engelleyerek, dereler vasıtasıyla suyun kontrollü bir şekilde göletlere  taşınması olduğunu vurguladı.

Bakan Oğuz, dere yataklarının çok önemli olduğunu,toplumun sahip çıkması gerektiğini ifade ederek, 2020 yılında çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Dere YatağıKanlıdere
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzcan: BKP Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde,Akıncı’yı destekleme kararı aldı
İzcan: BKP Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde,Akıncı’yı destekleme kararı aldı
KKTC’den bağışlanan karaciğerle sağlığına kavuştu
KKTC’den bağışlanan karaciğerle sağlığına kavuştu
Harmancı, KITREB heyetini kabul etti
Harmancı, KITREB heyetini kabul etti
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim