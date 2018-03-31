Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
114930
ALTIN
168.539
DOLAR
3.9520
STERLİN
5.5352
EURO
4.8717
Sigara kullananlar bu habere dikkat!
Sigara kullananlar dikkat!
Bu haber ebeveynleri şaşkına çevirecek!
Sıra dışı araştırma: Nene ve...
Dizi izlemek için personel arıyorlar!
Tek işleri dizi izlemek!
Boyun, koltuk altı, üst gövde ve göz çevresinde et beni varsa...
Boyun, koltuk altı,ve göz çevresinde...
'Çok yakışıklısın' cezası kestiler!
'Çok yakışıklısın' cezası kestiler!

Derinya kapısının açılması için eylem düzenlendi

Derinya’da, iki taraf arasında geçişlere imkan tanıyacak sınır kapısının açılması için bugün eylem yapıldı.

31 Mart 2018 Cumartesi 14:08
Derinya kapısının açılması için eylem düzenlendi

Kuzey Kıbrıs’tan “Mağusa İnisiyatifi” ile Güney Kıbrıs’tan “Mağusa Kentimiz Örgütü”, Derinya  kapısının geçişlere açılması için ortak eylem düzenledi.

Eylem, sınırın iki tarafından iki sivil toplum örgütünce aynı anda gerçekleştirildi.

Mağusa İnisiyatifi, konuyla ilgili açıklamasında, Derinya kapısının açılmasına yönelik talebin, “Mağusanın geniş kesimlerini kucaklayan bir talep olduğunu” belirtti.

“Türk tarafının üzerine düşeni yerine getirmediğini” ileri süren İnisiyatif, “Bugün, hükümette bulunan CTP – HP – DP- TDP koalisyonunun da bu konuda üzerine düşeni gerçekleştirip, kapıların açılmasına yönelik çalışmaları hızlandıracağı yönünde derin kuşkularımız vardır. Buna karşın, tarafların suçlama oyunlarını  sürekli işitmemiz bizler için büyük hayal kırıklığıdır” dedi.

“Kapıların eş zamanlı açılmasına yönelik ortaya konulan tutumu  ve bölge halkının arzularını geciktirmeye yönelik davranışı, anti demokratik gördüklerini” savunan Mağusa İnisiyatifi, seçilmişlerin ve atanmışların, toplumun iradesine saygı duymalarını beklediklerini kaydetti ve şunları dile getirdi:

“Bizler, Mağusa kenti  sakinleri olarak siyasi görüşlerimizin ötesinde en geniş iradeyi ortaya koyarak, Derinya kapısının herkese fayda sağlayacağı gerçeğinden hareketle  buradayız.

Biliyoruz ki, Derinya geçiş noktası, hem Mağusa hem de Maraş’ta ikamet eden insanlarımızın çıkmaz sokakta yaşıyor hissinden kurtulması için gereklidir. Derinya geçiş noktası, iş hacmi daralan esnaf için yeni bir soluk alma ve tazelenme potansiyeli barındırdığı için gereklidir.

Derinya geçiş noktası, Suriçinin ve bütün kentin turizm potansiyelinin gelişmesi için gereklidir. Herşeyden önemlisi, geçiş noktasının açılması adada ikamet eden toplumların iletişimi, işbirliği ve aralarındaki karşılıklı güven duygusunun gelişimi  için gereklidir. Mağusa kentinin kısıtlanmış alanlarını özgürleştirmek ve eski ile yeni sakinlerinin birbirleriyle etkileşimini sağlamak, geleceğe ilişkin birliktelik ruhunu geliştirebilmek açısından gereklidir.”

Mağusa İnisiyatifi, her yanında kapalı bölgeler, askeri bölgeler, kısıtlanmış alanlarla kuşatılmış olan Mağusa’nın ekonomik gelişimi, kültürel gelişimi ve sosyal gelişimi için yeni bir soluk borusu gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

“Bu soluk borusunun adı Derinya Geçiş noktasıdır. Kentimizi 44 yıl önce birbirine bağlayan ve ölüme terk edilmiş kapalı Maraş’ın yanından geçip giden bu yolun bir başlangıç olarak hemen açılmasını, akabinde ise kapalı Maraş’ın yasal sahiplerine iadesi ve yeniden imarıyla ilgili adım atılmasını bekliyoruz.

Halk iradesini sokağa yansıttığımız bu anda karar alıcılara yüksek sesle yeniden sormak istiyoruz:

Bu geçiş noktasının açılmasından niye bu kadar korkuyorsunuz  ve neden hala ayak sürüyorsunuz?

Derinya Kapısı açılsın; hemen şimdi.”

banner22
Son Güncelleme: 31.03.2018 15:10
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Magusalı 2018-03-31 15:09:06

Derinya kapısı açılsın diye eylem yapacağnıza Mağusa limanını kapatın insanları kanser yapıp öldürüyor eylemi yapsanız Mağusa için daha hayırlı olur.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
“Anastasiadis ucu kapalı görüşme sürecini kabul mu etti?”
“Anastasiadis ucu kapalı görüşme sürecini kabul mu etti?”
DP Lefkoşa İlçe Kadın Örgütü Balıkesir’de çay partisi yaptı
DP Lefkoşa İlçe Kadın Örgütü Balıkesir’de çay partisi yaptı
Temizlik çalışması Haspolat'la başladı
Temizlik çalışması Haspolat'la başladı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim