Destek ödemelerine 56 bin başvuru yapıldı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 17 Nisan’da uygulamaya konan Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Fonu’nundan yapılacak 1500 TL destek ödemeleri için İhtiyat Sandığı Dairesi personeli hafta sonu ek mesai yaparak çalışmalarını tamamladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu da bugün Daire personelini ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi. Ziyarette Bakan Sucuoğlu’na Bakanlık Müsteşarı Erçin Tekakpınar da eşlik etti.

1500 TL’lik ücret desteği için şu ana kadar 56 bin başvuru alındığını belirten Bakan Sucuoğlu, hafta başından itibaren ödenmeye başlanacak destekle ilgili çalışmaları tamamlanması amacıyla görevi başında bulunan İhtiyat Sandığı Dairesi personeline, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

1500 TL ücret desteği başvurularının 8 Mayıs Cuma gününe kadar alınmaya devam edeceğini anımsatan Bakan Sucuoğlu, Bakanlık olarak yaklaşık 60 bin çalışana destek ödemesi yapmayı öngördüklerini kaydetti ve Pazartesi günü listelerin bankalara gönderilmeye başlanacağını açıkladı.

Çalışma hayatının sürekliliğinin sağlanması ve gerçekten ihtiyaçlı durumda olan çalışanlara destek sağlanması hususunda , KKTC’de ilk kez böyle bir uygulama yapılacağına işaret eden Sucuoğlu, Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Fonu’nun doğru şekilde kullanılmasına hassasiyet gösterdiklerini önemle vurguladı. Fondan ödeme için yaklaşık 90 milyon TL’nin ayrıldığını belirten Sucuoğlu, ödemelerin hafta başından itibaren Cuma gününe kadar tamamlanacağını söyledi.

17 Nisan’da uygulamaya konan Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü kapsamında, bin 500 TL ücret desteğine başvurular 20 Nisan’da başlamıştı.

Tüzük kapsamındaki çalışanlara ve işverenlere ödenecek bin 500 TL bankaya yatırılacak.

Haber Kıbrıs