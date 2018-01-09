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Devir ekonomi devri

Elektrik ve odun fiyatlarındaki artış soba satışlarını düşürdü, vatandaşlar gazlı soba veya inverter klima aldı.

09 Ocak 2018 Salı 12:00
Devir ekonomi devri
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Diyalog'tan Melin Dobran'ın haberine göre, Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde beyaz eşya ve soba satışı yapan esnaf Hüseyin Sancar, bu sene soba satışları hakkında gazetemize bilgi verdi. Geçen sene odun sobasının çok satıldığını ifade eden Sancar, bu sene tüplü sobanın rağbet gördüğünü söyledi. Bunun yanı sıra Sancar, inverter klimaların da tercih edildiğini belirtti. Sancar, elektrikli ve odun sobasına bu yıl, ilginin azaldığını söyledi. Soba fiyatları şöyle, tüplü soba ve odun sobası 250 lira, gazyağlı soba 200-240 lira, fırınlı çubuklu soba 250 lira, yuvarlak çubuklu soba 150 lira.

“En çok tüplü soba satıldı”

Sancar, “Bu sene en çok sattığım soba tipi, tüplü soba oldu. Geçen sene odun sobasına ilgi fazlaydı. Ne yazık ki bölgedeki vatandaşların çoğu, odun sobasına lastik, kâğıt ve çöp gibi şeyler atarak ısınmaya çalışıyor. Bir kamyon odun şu an 700 lira civarındadır. Herkesin maddi durumu bunu almaya elverişli olmayabilir. O yüzden de vatandaş sobaya başka şeyler atıp ısınıyor. Soba bacasından çıkan duman hem insan sağlığına hem de çevreye zarar veriyor. Sanırım bu yüzden de birçok vatandaş, inverter klimayı ve tüplü sobayı tercih etti. Bu sene elektrikli ve odun sobasına ilgi düştü. Tüplü sobalar daha çok satıldı” ifadelerini kullandı.

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