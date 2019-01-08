Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Teknolojinin Tehdit Ettiği 7 Meslek
Teknolojinin Tehdit Ettiği 7 Meslek
Vücut sıcaklığı ile şarj olabilen saat
Vücut sıcaklığıyla şarj olan saat
Whatsapp'tan 3 yeni özellik birden!
Whatsapp'tan 3 yeni özellik birden!
Yeni iPhone tasarımı ortaya çıktı, Huawei'nin ikizi gibi!
Yeni iPhone tasarımı ortaya çıktı
2 iPhone modelinin satışına yasak geldi
2 iPhone modelinin satışına yasak
banner40

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Hurda Satışı Yapacak

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi, 17 Ocak’ta devlet dairelerinin teknik birimlerinden çıkan hurda demir malzemelerin satışını yapacak.

08 Ocak 2019 Salı 17:26
Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Hurda Satışı Yapacak

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre,  satışlar, peşin para ve açık artıma usulüyle Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Haspolat açık ambarında saat 10.00’da,  Sedat Simavi Endüstri  Meslek  Lisesi  kaynak atölyesinde saat 12.00’de gerçekleştirilecek.

Açıklamada, hurda  malzemelerin  bulunduğu adresler ve  satışı yapılacak malzemeler şöyle sıralandı:
 

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Haspolat açık ambarı (hurda demirbaş metaller)
Sedat Simavi Meslek Lisesi (kaynak atölyesi makine ve mekanikleri, araç lifti)
Gazimağusa Kaza Mahkemesi  (hurda ısıtma ve soğutma  sistemi ve metalleri)
Karayolları Dairesi şantiyesi Haspolat kirli sanayi (hurda galvaniz yol bariyeri ve katran depoları)

Dr. Burhan Nalbantoğlu  Devlet Hastanesi  (hurda merkezi klima sistemi ve hurda demirler)

banner41
Orman Dairesi kereste  atölyesi Lefkoşa, Sanayi Bölgesi (hurda demir makineler)

Açıklamaya göre,  açık artırmaya katılacak olan  alıcıların 30 bin TL-45 gün süreli  geçici banka teminat mektubu veya Maliye  Bakanlığı Gelir ve  Vergi Dairesine yatırılacak  para karşılığı alınan makbuz ve vergi  borcu olmadığına dair belge getirmesi gerekiyor.

Açık artırmayla ilgili şartname  16 Ocak tarihine kadar  Devlet Emlak ve Malzeme  Dairesi Müdürlüğü  Ayniyat ve Levazım Şubesinden temin edilebilecek.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Devlet Emlak Ve Malzeme DairesiHurdaDemirAçık ArtımaHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dikkat! O yol trafiğe kapanacak
Dikkat! O yol trafiğe kapanacak
Erhürman: “Adalete uygun bir sonuca ulaşmaya çalışıyoruz”
Erhürman: “Adalete uygun bir sonuca ulaşmaya çalışıyoruz”
Vicdani Ret İnisiyatifi Yasa Tasarısının Meclis’e Gönderilmesinden Memnun Olduğunu Açıkladı
Vicdani Ret İnisiyatifi Yasa Tasarısının Meclis’e Gönderilmesinden Memnun Olduğunu Açıkladı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim