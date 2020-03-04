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Devlet Hastanesi'nde iş bırakma eylemi

Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde görev yapan taşeron firma çalışanları iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

04 Mart 2020 Çarşamba 10:32
747 Okunma
Devlet Hastanesi'nde iş bırakma eylemi

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde görev yapan taşeron firma çalışanları iş bırakma eylemi gerçekleştiriyor.

İddialara göre, yangının gerçekleştiği gün, seçim yasaklarına 2 gün kala, taşeron firmada 1 yıldır çalışan 2 kişi, hastaneye istihdam edildi.

Taşeron firmada uzun yıllardır çalışan personel de buna tepki göstererek hastane önünde iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Açıklama firma çalışanları, hastane yönetimi tarafından tehdit edildiklerini, iş başına geçmemeleri halinde işten çıkartılacaklarının söylendiğini iddia etti.

Taşeron çalışanların iş bıraktığı süre içerisinde, hastanede sağlık hizmeti durma noktasına geldi.

Bu nedenle yönetim, taşeron çalışanların bulunduğu bölümlere memurları sevk etti.

İddialara göre yönetim, eylemdeki işçilere "fotoğraflarınız çekilecek ve tespit edilenler işten çıkarılacak" tehdidinde bulundu.

Bu iddiaların ardından bazı işçilerin işleri başına geçtiği gözlemlendi

Anahtar Kelimeler:
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet HastanesiTaşeronEylem
Yorumlar
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ah be anam 2020-03-04 10:55:45

işin içinde ubp olursa bo. kokusu gaçınılmazdır

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Realist 2020-03-04 11:33:37

Yediler memleketi daha doymadılar be !! bu ubp denilen partinin bu ülkeye verdiği zararın boyutu hesaplanamaz boyuttadır !!! garibanları işten atıp yandaşlarını işe alma bunların karakterine uygundur!!!

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Yürü be ubp 2020-03-04 12:31:39

Zaten sonunda cumhurbaşkanı değil kktc belediye başkanı seçeceyik ubp sayesinde

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VATANDAŞ 2020-03-04 13:03:30

NEKADAR ACİZ OLDUĞUNUZ ORTADA DEV.MEMURLARI NEREDE gücünüz taşerona yeter değil.. gıt beyinliler

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