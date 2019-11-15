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Devlet Piyangosu 15 Kasım 2019 özel çekilişi gerçekleştirildi

15 Kasım 2019 Cuma 21:54
Devlet Piyangosu 15 Kasım 2019 özel çekilişi gerçekleştirildi

15 Kasım Özel Çekilişinde 1.000.000 TL'lik büyük ikramiye, Girne bayisi Ozan Günaltay tarafından satılan "053384" numaralı bilete isabet etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Kasım 2019 tarihli Devlet Piyangosu bu akşam çekildi. Çekilişte 1.000.000TL'lik büyük ikramiye "053384" numaralı bilete isabet etti.

Yılbaşına Rekor İkramiye Dağıtılacak

31 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 1.750.000TL ve toplam ikramiye 3.936.750 TL olacak. Bilet fiyatı 35 TL olarak yarından (16 Kasım 2019) itibaren satışa sunulacak.

Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.

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063572 2019-11-15 22:36:52

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masud 2019-11-15 23:49:14

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