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"Devletim adına size şükranlarımı sunuyorum"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ile birlikte Kıbrıs Türk halkının milli mücadelesine yapmış oldukları üstün hizmetler nedeniyle Görneç ve Gazimağusa bölgesinde ikamet eden ve sağlık problemi yaşayan gazileri ziyaret ederek şeref madalyası takdim etti.

03 Mayıs 2022 Salı 10:32
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"Devletim adına size şükranlarımı sunuyorum"

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, toplumsal varoluş mücadelesi yıllarında gazilerin ve mücahitlerin, Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarları için kahramanca savaştığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, milli mücadelede cesaretle yer aldıkları için kendilerine müteşekkir olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk halkını savunarak gösterdikleri fedakârlıkların asla unutulmayacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar gazilere hitaben; “Verdiğiniz mücadele, bizi duygulandırmaktadır. Devletim adına size şükranlarımı sunuyorum. Devletimize yaptığınız katkılar ve gösterdiğiniz kahramanca cesaret için size teşekkür ederim. Biz yıllarca bu ülkede çok acılar çektik. Bugün de vefa duygusu ile buradayız. Şu anda bir KKTC varsa bunu size borçluyuz” şeklinde konuştu.

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