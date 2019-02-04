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Devletin ihmali kaza getirdi

Mahkeme zanlı Christofidou'nun soruşturma maksatlı üç gün tutuklu kalmasına emir verdi

04 Şubat 2019 Pazartesi 17:10
Devletin ihmali kaza getirdi

(Kamalı Haber)- Ledra Palas trafik ışıklarında meydana gelen ve Mehmet Öztürk’ün ağır yaralandığı kazadan sorumlu tutulan zanlı Rafaella Christofidou bugün mahkemeye çıkarıldı. Polis, trafik ışıklarında tadilat nedeniyle ışıkların devre dışı olduğunu ve önlem alınmadığına dikkat çekti.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru İlham Akal, 03.02.2019 tarihinde saat 02:40 raddelerinde Lefkoşa’da Sarayönü sokak boyunca Güney doğu istikametinden Kuzey batı istikametine doğru dikkatsizce seyreden Lefkoşa’da sakin Mehmet Öztürk’ün yönetimindeki LN 269 plakalı Honda marka motosiklet sürücüsünün seyretmiş olduğu yolun sonunda bulunan Ledra palas trafik ışıkları Dörtyol kavşağına geldiğinde mevcut sinyalizasyon ışıklarının tadilat nedeniyle devre dışı olduğu konumda yoluna devam etmesi sonucu o esnada sağından ikinci selin caddesi boyunca Kuzey doğu istikametinden Güney batı istikametine doğru dikkatsizce seyretmekte olan Güney Kıbrıs’ta sakin Rafaella Christofidou’nun yönetimindeki KWD 199 plakh Suzuki swift marka salon araç sürücüsünün seyretmiş olduğu yolun sonunda bulunan Ledra palas trafık ışıkları Dörtyol kavşağına geldiğinde mevcut sinyalizasyon ışıklarının tadilat nedeniyle devre dışı olduğu konumda yoluna devam ederek LN 269 plakalı aracın önünün tıkaması sonucu çarpıştıklarını mahkemeye aktardı. Polis memuru Akal, kaza sonucu yaralanan LN 269 plakalı motosiklet sürücüsü Mehmet Öztürk’ün Lefkoşa devlet hastanesine kaldırılarak acil serviste müşahade altına alındığını belirtti. Akal, Öztürk’ün sağ ayağında, kalçasında ve burnunda kırıklar olduğunu, beyninde de ödem oluştuğunu söyledi. Zanlının ve araçta yolcu olan tanıktan ifade alındığını belirterek, bölgede kamera kaydı olup olmadığının araştırılacağını kaydetti. Tahkikatın devam ettiğini söyleyen Akal, zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti. Zanlının avukatı, müştekinin geçerli ehliyeti olup olmadığını sordu. Polis memuru Akal, müştekinin TC sürüş ehliyetinin olduğunu belirttti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının soruşturma maksatlı üç gün tutuklu kalmasına emir verdi. 

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Rafaella ChristofidouLedra PalasTrafik KazasıHaberGündemKıbrıs
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