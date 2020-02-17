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Devre dışı kaldı

Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nin randevu hattı devre dışı kaldı.

17 Şubat 2020 Pazartesi 16:32
Devre dışı kaldı
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Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Polikliniği için randevu numaraları teknik bir arıza nedeniyle devre dışı kaldı. Sağlık Bakanlığı alternatif numaraları paylaştı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Polikliniğinde randevu için ulaşılan 1101 ve 02 numaralı hatlar Telefon Dairesi’nde yaşanan teknik bir sıkıntı nedeniyle geçici süreliğine devre dışı kaldı.

Bu süreç içerisinde 2285441’den 1554- 55-56-57 numaralı hatlardan mesai saatleri içerisinde poliklinik servislerinden randevu alınabiliyor.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Telefon Dairesi ile yapılan istişareler sonucunda arızanın en kısa sürede giderileceği bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet HastanesiRandevuSağlık Bakanlığı
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Vatandaş 2020-02-17 18:33:32

Bilip bilmeyen yorum yapar ya nedeyim seviyesiz insan doöu heryer

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