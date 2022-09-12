Dikkat elektrik kesintisi yapılacak!

KIB-TEK'ten yapılan açıklama şöyle:

PLANLI KESİNTİ (GİRNE İLÇESİ)

13 Eylül 2022 Salı günü orta geriliim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 10:00 ile yaklaşık 13:00 saatleri arasında; Girne Sosyal Konutlar ve Eziç Premier Res. Çevresi, Yukarı Girne, Gaü Kız Yurdu ve Çevresi, Zeytinlik Köyü Doğusu, Güyap Evleri Bölgesi ve Girne Çevre Yolu dağ kısmına elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.