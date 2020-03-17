Dikkatsiz sürücü yayalara çarptı: 4 yaralı

Güzelyurt-Lefke anayolunda dün akşam saat 21.15 sıralarında, ND 843 plakalı salon aracı Lefke istikametine doğru kullanan Fırat ATİLLA (E-29), yol üzerinde bulunan Güneşköy çemberine geldiğinde süratini azaltmadan dikkatsiz bir şekilde çembere giriş yapması sonucu o esnada gidiş istikametine göre yolun sol tarafından refüj üzerinden yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmekte olan Elif Nur Bozdağ (K-22), Elif Çubukçu (K-24) ve Hasan Asova Türet’e (E-25) çarptıktan sonra kontrolsüz bir şekilde yolun solundan çıkıp bordür taşlarına çarpıp yoldan çıkarak, narenciye bahçesi içerisinde bulunan ağaçlara çarpıp durdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve yayalar kaldırılmış oldukları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındı.