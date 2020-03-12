Dikkatsizlik kaza getirdi!

Bu sabah saat 05.00 sırlarında Girne-Güzelyurt anayolunun 24-25. kilometreleri arasında Geçitköy içerisinde Girne istikametine doğru seyreden Yeşilyurt’da sakin Mustafa KERİMOĞLU, (E-33) yönetimindeki FY 570 plakalı salon araç ile dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçip karşı istikametten gelen Güzelyurt istikametine doğru seyreden Lefke’de sakin Onur Alp DEMİRAY (E-22) yönetimindeki DZ 304 plakalı araç ile çarpıştı.