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Dikkatsizlik kaza getirdi!

Bu sabah saat 05.00 sırlarında Girne-Güzelyurt anayolunun 24-25. kilometreleri arasında Geçitköy içerisinde Girne istikametine doğru seyreden Yeşilyurt’da sakin Mustafa KERİMOĞLU, (E-33) yönetimindeki FY 570 plakalı salon araç ile dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçip karşı istikametten gelen Güzelyurt istikametine doğru seyreden Lefke’de sakin Onur Alp DEMİRAY (E-22) yönetimindeki DZ 304 plakalı araç ile çarpıştı.

12 Mart 2020 Perşembe 09:08
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Dikkatsizlik kaza getirdi!

Bu sabah saat 05.00 sırlarında Girne-Güzelyurt anayolunun 24-25. kilometreleri arasında Geçitköy içerisinde Girne istikametine doğru seyreden Yeşilyurt’da sakin Mustafa KERİMOĞLU, (E-33) yönetimindeki FY 570 plakalı salon araç ile dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçip karşı istikametten gelen Güzelyurt istikametine doğru seyreden Lefke’de sakin Onur Alp DEMİRAY (E-22) yönetimindeki DZ 304 plakalı araç ile çarpıştı. 

Kaza sonucu hafif yaralanan FY 570 plakalı araç sürücüsü Mustafa KERİMOĞLU kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde görmüş olduğu ilk yardım tedavisinden sonra müşahede altına alındı.

Anahtar Kelimeler:
KazaTrafik Kazası
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