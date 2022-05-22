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Dikkatsizlik kaza getirdi

22 Mayıs 2022 Pazar 12:59
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Dikkatsizlik kaza getirdi

Yeşilyurt'ta  Ecevit Caddesi üzerinde meydana gelen kazada iki araç sürücüsü Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis'ten yapılan açıklama şu şekilde:

22.5.2022 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Yeşilyurt'ta  Ecevit Caddesi üzerinde, Emre Yapıcı (E-24), yönetimindeki EK 370 plakalı salon araç ile doğu istikametinden batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamete doğru seyreden Ergün Atasayan (E-75) yönetimindeki ZMF 168 plakalı aracın arka kısmına çarpmıştır.  
Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce yolun sağından çıkan EK 370 plakalı araç, bir narinciye bahçesi içerisine girip durmuştur.  Kaza sonrası alev alan EK 370 plakalı araç itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.  Kazada yaralanan her iki araç sürücüsü ile EK 370 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Hamza Abbas (E-22) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.  Soruşturma devam etmektedir.

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