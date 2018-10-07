Dikkatsizlik pahalıya mal oldu!

Polisten alınan bilgiye göre,dün akşam saat 22:00 sıralarında Girne-Lefkoşa Anayolu 1-2. km’leri üzerinde Güney istikametine doğru seyreden Lefkoşa’da sakin Hanife YABANOK(K-30) yönetimindeki MD 503 plakalı Toyota Marka salon araç sürücününün dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, o esnada yolun solunda banket içerisinde önü Güney istikametine doğru bakar şekilde park halinde bulunan sorumlusu meçhul FG 063 plakalı Mitsubishi marka salon aracın sağ yan kısmına aracının sol ön kısmıyla çarptı.Çarpmanın etkisiyle ileriye doğru savrulan FG 063 plakalı salon araç yolun sol kısmında bulunan beton bahçe duvarına çarptı.Çarpmanın etkisiyle ileriye doğru savrulan MD 503 plakalı salon araç yolun sol kısmında bulunan demir parmaklıklara aracının sağ arka kısmı ile çarparak durdu..Kaza sonucu yaralanan olmadı. Tahkikat devam ediyor.





