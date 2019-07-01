Dikmen’de 3 ev boşaltıldı

Dikmen’de dün akşam Taşkent bölgesine düşen cismin bir parçasının da bir evin avlusuna düşmesi dolayısıyla söz konusu ev ve yanında bulunan 2 ev olmak üzere toplamda 3 ev boşaltıldı.
BRT Muhabirinin sorusu üzerine açıklama yapan Polis Basın Subaylığı, güvenlik nedeniyle evlerin boşaltıldığını ve inceleme yapmak üzere bölgenin polis tarafından kontrol altına alındığını ifade etti.
(BRT)
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