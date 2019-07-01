Dikmen’de 3 ev boşaltıldı

Dikmen’de dün akşam Taşkent bölgesine düşen cismin bir parçasının da bir evin avlusuna düşmesi dolayısıyla söz konusu ev ve yanında bulunan 2 ev olmak üzere toplamda 3 ev boşaltıldı.

BRT Muhabirinin sorusu üzerine açıklama yapan Polis Basın Subaylığı, güvenlik nedeniyle evlerin boşaltıldığını ve inceleme yapmak üzere bölgenin polis tarafından kontrol altına alındığını ifade etti.

(BRT)