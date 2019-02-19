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Dikmen’de hükümetin icraatlarına ilişkin bilgiler aktarıldı

Başbakan Tufan Erhürman Dikmen’de vatandaşlar ile bir araya geldi.

19 Şubat 2019 Salı 13:06
Dikmen’de hükümetin icraatlarına ilişkin bilgiler aktarıldı

Başbakan Erhürman Dikmen Gençlik Merkezindeki toplantıda vatandaşların sevgi gösterileri ile karşılandı.

Toplantıda Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami kısa bir konuşma yaparak enerji konusundaki hedeflerini anlattı. Bakan Nami bu konuda hükümetin hedefinin enerji fiyatlarını düşürmek olduğunu ifade etti.

Nami “Enerji konusunda tek hedefimiz enerji fiyatlarını düşürmektir. Bunun yanında güvenli ve temiz bir enerji sağlamak da hedefimizdir. Yatırımları bu hedefe hizmet edecek şekilde yapmaya çalışıyoruz.”dedi.

Bakan Nami sanayi bölgelerinin daha iyi bir noktaya gelmesi için çalışmalarının devam edeceğini, alt yapı sorunlarının çözümü konusunda olumlu gelişmelerin yaşandığını anlattı.

Bakan Nami Kalkınma Bankasının kredi uygulamasıyla ilgili açıklamada da bulundu. “Yakında sıfır faiz ile kredi verilebilecek programları başlatmayı hedefliyoruz. Gereken yasal düzenlemeleri yapmak için çalışmalarımıza başladık.”

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Daha sonra Sağlık Bakanı Filiz Besim Bakanlığının çalışmalarıyla ilgili kısa bir konuşma yaptı.
Dokunulmayan ve gözardı edilen konulara dokunmaya çalıştıklarını söyleyen Filiz Besim, öncelikle koruyucu sağlık hizmetlerine önem verdiklerini, bundan dolayı sağlık merkezilerini güçlendirme yoluna gittiklerini anlattı.
Ardından Tarım ve Orman Bakanı Erkut Şahali katılımcılara bakanlığının çalışmalarını anlattı.
Şahali hedeflerinin üretimin devamını sağlarken, üretenin de tüketenin de huzurlu olmasını istediklerini kaydetti.

Bakan Şahali ülkemiz için tarımsal üretimin ne anlam ifade ettiğine de dikkat çekti.
“Özellikle ülkemiz gibi dezavantajlı coğrafyalarda çok önemlidir. Sınırsız kaynaklara sahip olmadığımızı bilerek çalışıyoruz. Bu ekonomik kaynakları da içerir. Tarım bu ülkede geçmişteki yanlış politikalar nedeniyle bir miktar itibarını kaybetti. Biz bunun için bir disiplin ile çalışıyoruz. Çünkü üretimi maksimum hedef doğrultusunda sürdürmek temel hedefimizdir”
Daha sonra Başbakan Tufan Erhürman yurttaşlara hitap etti.

Hükümetin bir yılını doldurduğunu, bu sürecin oldukça zor geçtiğini anlatan Başbakan Erhürman, Hükümetin belki de tarihinde kurulan ilk bütçesiz hükümet olduğuna işaret ederek zorluklarını sıraladı.

Özellikle TL’nin değer kaybı ve sel felaketlerinin büyük zararlara neden olduğunu anımsatan Başbakan Erhürman şöyle devam etti.
“Dolayısıyla geçtiğimiz bu bir yıl öyle böyle bir yıl olmadı. Birçok sorunun üst üste bindiği bir dönemi geride bıraktık. Bu dönemde ekonomik olarak çok ciddi açıklar verdik. TL’nin yüzde seksenlere yaklaşan değer kaybı bizim ekonomimizi de vurdu. Sel felaketi de ekonomimizi vurdu. Lapta’da, Alsancak’ta Dikmende hasarlar meydana geldi. Ülkede öyle bir ekonomik model yaratıldı ki ithalatımız ihracatımızı çok üstünde oldu”

Aradaki açık farkının üretimin azlığını ortaya koyduğunu ifade eden Başbakan Erhürman, turizmden 900 milyon dolar, yüksek öğrenimden 800 milyon olmak üzere, toplamda 1 milyar 700 milyon dolarlık gelirin söz konusu olduğunu dış ticaretteki açığın da yaklaşık aynı rakamı bulduğunu kaydetti.

Başbakan Erhürman “biz burada turizmde bir gelir üretiyoruz ama ürettiğimiz gelir yurt dışına gidiyor. Turizmde ürettiklerimizi de tüketemiyoruz. Süt ürünleri ve reçel gibi gıdalar otellerimizde tüketilmiyor. Bunların hesabı hiç yapılmadı bundan dolayı bu açıklar ortaya çıktı” dedi.

Toplantı Başbakanın konuşmasının ardından vatandaşların soruları ve onlara verilen yanıtlarla devam etti.

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Son Güncelleme: 19.02.2019 15:11
Anahtar Kelimeler:
DikmenTufan Erhürman
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