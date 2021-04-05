DİKO MİLLETVEKİLİ POZİTİF

Fileleftheros gazetesi, DİKO Baf Milletvekili Haralambos Pittokopitis’in bir açıklama yaparak, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurduğunu yazdı. Habere göre, Pittokopitis ayrıca hastalara büyük yardımda bulunan sağlık çalışanlarına da teşekkürlerini sundu.

HASTANELER DOLMAYA BAŞLADI

Gazete haberinde ayrıca Güney Kıbrıs’ta dün çıkan vaka sayısının 431 olduğunu, böylelikle toplam vaka sayısının 47 bin 713’e yükseldiğini belirtti.

Alithia gazetesi hastanelerde tedavi gören koronavirüs hastalarının, 48’nin kritik olmak üzere 210 olduğunu yazdı.

Durumu kritik olan 48 kişiden 24’ünün ise entübe olduğunu yazan gazete, “Mağusa bölgesi” hastanesinde 64, Lefkoşa Genel Hastanesi’nde 61, Limasol Hastanesi’nde 52, Larnaka Hastanesi’nde 14 ve Makarios Hastanesi’nde 1 kişinin tedavi gördüğünü belirtti.