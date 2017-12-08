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Din Gör-Sen, ABD’nin Kudüs kararını kınadı

Din Gör-Sen), ABD yönetiminin, İslam’ın ilk kıblesi Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul etmesi kararını kınadı...

08 Aralık 2017 Cuma 18:32
Din Gör-Sen, ABD’nin Kudüs kararını kınadı
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Din Görevlileri Sendikası (Din Gör-Sen), Amerika Birleşik Devleti yönetiminin, İslam’ın ilk kıblesi Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul etmesi kararını kınadı.

Din Gör-Sen Başkanı Süleyman Çakır, konuyla ilgili açıklamasında, insanlığın en eski şehri, İslam’ın ilk kıblesi, Peygamber Hz. Muhammed’in emaneti ve Müslümanların manevi hatıralarını bağrında taşıyan Kudüs’ün, İsrail’in başkenti olarak tanımasının, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı ve sağlıksız bir karar olduğunu belirtti.

Çakır, “Din Görevlileri Sendikası olarak, son derece tehlikeli Kudüs açıklamasını aklı başında herkes gibi bizlerde büyük endişeyle karşılıyor ve en güçlü şekilde reddediyoruz” dedi.

Din Gör-Sen’in Filistinli Müslümanların yanında olmaya devam edeceğini belirten Çakır, şöyle devam etti:

“ABD Yönetimince atılan bu adımın, yaşanan ihtilafları körükleyeceği, kan ve göz yaşını bütün dünyaya yayacağı aşikardır. Pervasızca atılmış bu adım, insanlık ailesinin hiçbir ferdine huzur getirmeyecektir. Etkisi asırlarca sürecek, son derece tehlikeli bir adımdır. ABD Yönetimini elinde bulundurduğu gücü, insanlığı kaosa sürüklenmek için değil, küresel barışın tesisi için kullanmaya, bu talihsiz karardan vazgeçmeye davet ediyoruz”

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