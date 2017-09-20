Din Gör-Sen’den Cumhurbaşkanı Akıncı’ya teşekkür

Din Görevlileri Sendikası (Din Gör-Sen) Başkanı Süleyman Çakır, “Din İşleri Başkanı Talip Atalay konusunda ilkeli ve adil duruşu ve kurumsal istikrarı bozacak adım atılmasını engellediği için” Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya teşekkür etti.

Çakır yaptığı yazılı açıklamada Atalay’ın görevden alınması girişiminin camiada şaşkınlık ve üzüntüyle karşılandığını ifade ederek, “Bu girişimin, Sayın Başbakanımızca yeniden gözden geçirilip, yanlışta ısrar edilmeyeceğine inanıyor, böyle olacağını umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Çakır, Din Görevlileri Sendikası olarak, Din İşleri Başkanı Talip Atalay’ın bütün faaliyetlerini yakından takip ettiklerini, bugüne kadar ülkenin çıkarlarına ters düşecek bir faaliyetine rastlamadıklarını kaydetti.

Çakır, Din İşleri Başkanlığı’nın Kıbrıs’taki dini liderler ile sürdürdüğü iletişimin bazı çevrelerce eleştirilmekte olduğunu belirterek, Kıbrıs Türkü’nün haklarına halel getirilmeden, vakur şekilde ve diğer ilgili kurumlarla koordineli biçimde ortaya konan çalışmaları kıymetli bulduklarını, artırılarak devam ettirilmesinden yana olduklarını vurguladı.

Çakır, göreve geldiği günden beri yakın çalıştıkları Atalay’ın, kurumsal kimliğin oluşması açısından olduğu kadar, çalışanların kurumlarıyla bağlarını güçlendirme anlamında da oldukça başarılı çalışmalara imza attığını ifade etti.