Din Görevlileri Sendikası, Berat Kandili nedeniyle mesaj yayımladı.

Sendika, “üç aylar iklim kuşağında yer alan, Ramazan ayının geldiğini müjdeleyen, af ve bağışlanma gecesi olarak kabul edilen bir Berat Kandilinin daha bu gece idrak edileceğini” kaydetti.

Başkanı Süleyman Çakır yayınladığı mesajda, Berat Gecesi’nin Hicri takvime göre, her yıl Şaban ayının 14’ünü 15’ine bağlayan gece idrak edildiğini vurgulayarak, “Kur’an-ı Kerim’in Levh-i Mahfuz’a indiği, rızıkların taksim edildiği bu gecede rahmet kapılarının açıldığını ve Allah-u Teâlâ’ya samimiyetle yapılan duaların karşılık bulduğunu, bu nedenle Peygamberin bu geceyi çok ibadet ve dua ederek geçirdiğinin haber verildiğini” ifade etti.

Çakır şöyle devam etti:

“Tezekkür, tefekkür ve yenilenme gecesi olarak bildiğimiz bu geceye girerken, kırgınlıklara, dargınlıklara son verilmeli, nefret ve intikam duygularından sıyrılmalı, Yüce Yaradan’ın bağışlaması için, yaratılanı bağışlamalı, sevgi, şefkat ve merhamet tohumlarını ekmeli, yeşertmeye gayret etmeliyiz.

Bizleri afiyet içerisinde bu mübarek geceye kavuşturan Rabbimize şükreder, günah yüklerimizden kurtulmuş olarak Ramazan-ı şerife girmeyi nasip eylemesini diler, bu gecenin insanlığın hidayetine, bütün müminlerin tövbe ve dualarının kabulüne vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.”

(BRT/TAK)