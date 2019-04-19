Din Görevlileri Sendikası, Berat Kandili nedeniyle mesaj yayımladı.

Sendika, “üç aylar iklim kuşağında yer alan, Ramazan ayının geldiğini müjdeleyen, af ve bağışlanma gecesi olarak kabul edilen bir Berat Kandilinin daha bu gece idrak edileceğini” kaydetti.
Çakır şöyle devam etti:
“Tezekkür, tefekkür ve yenilenme gecesi olarak bildiğimiz bu geceye girerken, kırgınlıklara, dargınlıklara son verilmeli, nefret ve intikam duygularından sıyrılmalı, Yüce Yaradan’ın bağışlaması için, yaratılanı bağışlamalı, sevgi, şefkat ve merhamet tohumlarını ekmeli, yeşertmeye gayret etmeliyiz.
Bizleri afiyet içerisinde bu mübarek geceye kavuşturan Rabbimize şükreder, günah yüklerimizden kurtulmuş olarak Ramazan-ı şerife girmeyi nasip eylemesini diler, bu gecenin insanlığın hidayetine, bütün müminlerin tövbe ve dualarının kabulüne vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.”
(BRT/TAK)