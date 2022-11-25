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Kıbrıs Rum lideri Anastasiadis’in İsrail’den casus yazılımla BM’nin Kıbrıs temsilcileri dahil, siyasi parti liderleri ve muhalif gazetecileri dinlettiği ortaya çıktı. Rum liderin 2017’de Türkiye’nin de yer aldığı İsviçre zirvesinde de dinleme yaptığından şüphe duyuluyor.

25 Kasım 2022 Cuma 11:23
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Dinlemediği kalmamış...



Yunanistan’in ardından bir telekulak skandalı da Kıbrıs Rum yönetiminde patladı. Rum lider Nikos Anastasiadis’in İsrail’in ünlü Pegasus ve Predator adlı cep telefonu dinleme yazılımlarıyla BM’nin Kıbrıs temsilcileri, siyasi parti liderleri ve muhalif gazetecilerin telefonlarını dinlettiği ortaya çıktı. Avrupa Parlamentosu (AP) raporlarına giren skandalda Rum liderin 2017’de Türkiye’nin de yer aldığı İsviçre’deki Kıbrıs zirvesinde de dinleme yaptığından şüpheleniliyor.

AP KOMİTESİ ARAŞTIRDI

Avrupa Parlamentosu’nda oluşturulan ve kısa adıyla PEGA komitesi diye bilinen Pegasus casus yazılımını araştırma komitesinin 2 Kasım’da Kıbrıs Rum yönetimini ziyaretinin ardından hazırladığı taslak raporda, yazılımları Rum yönetimine İsrail ordusundan emekli Tal Dilian’ın sattığı belirtildi. Rapora göre Dilian, 2011 yılında Rum yönetiminin Larnaka kentinde Avelode, Ws WiSpear ve Passitora adlı şirketler kurdu. Bu şirketler, İsrail Polis Özel Harekât’tan emekli Abraham Sahak Avni’nin yine Larnaka’da kurduğu NCIS istihbarat servisleri şirketiyle 2014-15 yıllarında Rum polisine dinleme sistemleri sattı, eğitimini verdi. Pegasus ve Predator yazılımları, cep telefonlarından yapılan yazışmaları da kopyalıyor.

ATİNA’DAKİ SKANDALDA DA BAŞROL

Şirketlerini Yunanistan’a da taşıyan Tal Dilian, Yunan siyasetini son aylarda karıştıran dinleme skandalının da başrol oyuncusu. Tal Dilian, 2019’da Amerikan Forbes dergisine Larnaka’da modifiye edilmiş bir ambulans içine yerleştirilen dinleme teçhizatının tanıtımını yapınca deşifre olmuştu.

ESKİ DANIŞMAN KİTAP YAZDI

Anastasiadis’in dinlettiği BM yetkilileri, siyasi parti liderleri ve muhalif gazetecilerin isimleri ise Rum liderin eski danışmanı araştırmacı gazeteci Makarios Duruşotis’in geçen hafta yayınlanan kitabında yer aldı. Duruşotis, “Crans Montana: Kıbrıs Sorununun Çözümü Nasıl ve Neden Engellendi” adlı kitabında garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin de katıldığı, 2017’de İsviçre’nin Crans Montana kasabasında düzenlenen Kıbrıs zirvesinde Anastasiadis’in nasıl masadan kaçtığını anlattı.

Duruşotis, Rum istihbarat örgütü KİPE Başkanı Kiriakos Kuros’un, BM’nin o dönem Kıbrıs’taki en üst düzey yetkilisi Espen Barth Eide’nin yanı sıra siyasi parti liderlerini de kayda alarak Anastasiadis’e ilettiğini, tanık ifadeleri ve meclis tutanaklarıyla belgeledi. Duruşotis, Anastasiadis’in bir önceki BM temsilcisi Aleksander Downer’ı da dinlettiğini kaydetti.

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Anastasiadis
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