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Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptı

19 Kasım 2019 Salı 15:00
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptı

Bugün saat 13.10 sıralarında Girne Lefkoşa anayolu 12-13km arasında Girne istikametine doğru seyreden Tayfun Apaçi (E-55) yönetimindeki HK 836 plakalı araç ile dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun ortasında bulunan refüje çarparak çift şeritli yolun karşı şeridine geçip yol kenarında bulunan bariyerlere çarpıp durdu.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürüyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

(BRT/PGM)

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Direksiyon
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Ali 2019-11-19 15:08:46

Mandırada garşı şeride geçen geçene

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