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Direktör teminatla serbest kaldı

18 Nisan 2019 Perşembe 15:16
Direktör teminatla serbest kaldı
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(Kamalı Haber) Minareliköy’de faaliyet gösteren Mavi Kalem Öğrenci Yurdu’nun direktörü olan ve şirketin hissedarı olan Fatma Bayar’ın adına sahte vekaletname düzenleyip, sahtekarlıkla yaklaşık 5 milyon TL temin etmekle suçlanan zanlı Murat Durman, teminatla serbest bırakıldı. Olayla ilgili tutuklanan Soner Türkel ve Cemalettin Uygun ise şahadet yetersizliğinden serbest kaldı.

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Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Yücel Kuşcuoğlu, Mavi Kalem Öğrenci Yurdu’nun direktörü olan zanlı Murat Durman’ın şirketin hissedarı olan Fatma Bayar’ın adına sahte vekaletname düzenleyip, sahtekarlıkla 5 farklı tarihte toplam 4 milyon 888 bin 662 TL kredi temin etmekle methaldar olduğunu belirtti. Tahkikatın devam ettiğini ve el yazı örneklerinin incelendiğini ancak zanlının etki edemeyeceğini söyleyen Kuşcuoğlu, KKTC vatandaşı olan zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı bir kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 30 bin TL nakdi teminat yatırması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.


 

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