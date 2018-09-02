Dışişleri Bakanı Özersay, Çavuşoğlu ile görüşecek

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun davetlisi olarak yarın Ankara’ya gidiyor.

Enformasyon Dairesi’nin açıklamasına göre, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun davetlisi olarak yarın Ankara’ya gidecek.

Özersay ve Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu arasında yapılacak görüşmelerde 2 ülke arasındaki yakın işbirliğinin daha da geliştirilmesi, bölgedeki hareketlilik, enerji konusunda 2 ülkenin işbirliği içerisinde atacakları adımlar, bölgesel güvenlik ve Kıbrıs sorunu ile Doğu Akdeniz bölgesine ilişkin son gelişmelerin ele alınması bekleniyor.