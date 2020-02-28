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Dışişleri Bakanlığı: Olumsuz algı oluşturma teşebbüsü

Dışişleri Bakanlığı, Rum tarafının Lokmacı, Derinya, Bostancı ve Aplıç kara geçiş kapılarını 7 gün süreyle kapatma kararını değerlendirdi.

28 Şubat 2020 Cuma 18:02
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Dışişleri Bakanlığı: Olumsuz algı oluşturma teşebbüsü

Dışişleri Bakanlığı, Rum tarafının Lokmacı, Derinya, Bostancı ve Aplıç kara geçiş kapılarını 7 gün süreyle kapatma kararını değerlendirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada. "Ülkemize dair olumsuz bir algı oluşturma teşebbüsü. Şüpheli vaka sayısının ülkemizde Kıbrıs Rum tarafında rastlananın çok altında olduğu aşikardır." denildi.

Açıklama şöyle:

Koronavirüse (COVID-19) dair ülkemizde herhangi bir pozitif vaka bulunmazken ve yapılan testler sonucunda negatif olarak belirlenen şüpheli vaka sayısı Güney Kıbrıs’taki şüpheli vaka sayısından çok daha düşükken, Kıbrıs Rum liderliğinin dört geçiş kapısını kapatma kararı iyi niyetle bağdaşmaz. Bu konuda işbirliği yapılması gerektiği ortadadır. Tek yanlı ve ülkemize dair olumsuz algı yaratmaya yönelik adımlar iki taraf arasındaki ilişkilere zarar vermekten öteye gitmez.

OLUMSUZ ALGI YARATMA TEŞEBBÜSÜ

Kıbrıs Rum tarafının yarın sabah 06.00’dan itibaren Lokmacı, Derinya, Bostancı ve Aplıç kara geçiş kapılarını 7 gün süreyle kapatma kararını ülkemize dair olumsuz bir algı oluşturma teşebbüsü olarak görmekteyiz. Koronavirüsüne (COVID-19) karşı önlem gerekçesiyle bu kapıları kapattığını basın yoluyla açıklayan Kıbrıs Rum liderliği, geçişlerin akıbetiyle ilgili değerlendirmelerini de 7 gün sonra yapacağını duyurmuştur.

Koronavirüsüne dair müdahale edilen şüpheli vaka sayısına baklıldığında, ülkemizde bu rakamın Kıbrıs Rum tarafında bugüne kadar rastlananın çok altında olduğu aşikardır. Kıbrıs Rum liderliğinin, böylesine bir önlemle, İtalya’da yaşanana benzer bir risk varmış gibi algı yaratma çabasını iyi niyetli olmayan bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz.

Son Güncelleme: 28.02.2020 19:05
Anahtar Kelimeler:
Sınır KapılarıDışişleri BakanlığıKoronavirüs
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