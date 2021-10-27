Dişleri kırıldı!

Girne’de aracıyla seyrettiği sırada arkadan gelen bir araç sürücüsü tarafından uyarılarla durdurulan ve ardından ciddi şekilde darp edilen Serhan Erkin yaşananları aktardı, şikayetlere rağmen zanlının teminatla serbest bırakılmasına isyan etti.

Erkin yaşananları şöyle anlattı: “Ben o gün bir arkadaşımın evinden kendi evime doğru gitmek için yola çıktım. Arkadan biri bana sürekli ışık çakmaya ve korna çalmaya başladı. Ben de durup arabadan indim ve neden bu uyarılarda bulunduğunu sordum. Karşımdaki kişi bana ‘niye bu kadar yavaş sürüyorsun’ diye söylenmeye başladı, ben de ‘kafam iyi değil, biraz da alkol aldım, bir sıkıntı çıkmaması için yavaş kullanıyorum’ dedim. Eğer çok acelesi varsa yanımdan geçip gidebileceğini, arabada kadın olduğu için kendisiyle tartışmaya girmeyeceğimi söyledim. Tam dönüp gidecekken görüntülerdeki olay yaşandı. Birkaç kez çeşitli yerlerime vurduktan sonra yere düştüm, beni orada bırakıp arabasına binerek uzaklaştı. Ben ambulansla hastaneye götürüldüm ve tedavimin ardından darp raporu alarak bu kişiyi polise şikayet ettim”.

Kaynak : Yenidüzen YENİDÜZEN'de yer alan haberin tamamı için tıklayın!