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DİZDARLI: “DUVARLAR HASTA İYİLEŞTİRMEYECEK”

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, son dönemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

24 Eylül 2020 Perşembe 10:45
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DİZDARLI: “DUVARLAR HASTA İYİLEŞTİRMEYECEK”

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, son dönemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyunu bilgilendiren Dizdarlı’nın paylaşımı şöyle oldu:

“1-Pandemi merkezi söylenildiği tarih gerçekleşirse 20-25 gün içinde tamamlanacak. Yine söylenene göre; bütün tefrişat cihaz yatak ne lazımsa Türkiye Cumhuriyeti sağlıyor ve hepsi Mersin Limanı’nda merkezin bitmesi için bekletiliyor. Buraya kadar çok güzel de bu merkezde çalışacak olan hemşire, röntgen teknisyeni, ameliyat teknikeri, sedye taşıyıcısı vs. ne olacak?

Duvarlar ve makineler insan iyileştirmiyor. Ve böyle bir yerde çalışacak herkesin özel eğitimden geçmesi gerekir. Böyle bir hazırlık var mı?

Yoksa bina bittikten sonra mı düşüneceğiz, yumurta kapıya dayanmadan organize olamaz mıyız?

2-Okullar açılmalıdır.

Birleşmiş Milletler bir çocuğa eğitim verilemeyen her ayın gelecekte verilecek altı aya tekabül ettiğini saptadı. Bu bizim için kaldırılamayacak bir yüktür. Kovid dönemi eğitim çalıştayı fikrimde ısrar ediyorum. Ama en azından okulların sınıflarının dörde bölünerek her gün hızlandırılmış eğitim verilmesi düşüncesinin de tartışılması gerektiğini düşünüyorum.

3-Vaka sayısı düşüyor.

17 Eylül’de de yadım, ülkeye girişler çok sıkı olunca vaka sayısı da düşecektir diye ve nitekim hızla düşmeye başladı. Ancak eski sistem açarsak tekrar artacağını artık öğrenelim. Aynı aymazlığı üçüncü defa yapmayalım. Eğitimi olsun kurtaralım. Sağlık altyapımızı ayakta tutmak ve eğitimi sürdürebilmek için bir süre daha dıştan adaya girişleri sıkı kontrollü yapmak zorundayız”  

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