Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
“Ya sen ölecen ya Sefa”
“Ya sen ölecen ya Sefa”
Üzerinden uyuşturucu çıktı
Üzerinden uyuşturucu çıktı
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak
Evinde hassas terazi ve uyuşturucu bulundu
Evinde hassas terazi ve uyuşturucu...
7 gün daha tutuklu kalacak
7 gün daha tutuklu kalacak

DİZDARLI: “SALGIN KARŞISINDA GÜVENLİ ÜLKE OLAMADIK”

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Bülent Dizdarlı katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

21 Ekim 2020 Çarşamba 10:28
791 Okunma
DİZDARLI: “SALGIN KARŞISINDA GÜVENLİ ÜLKE OLAMADIK”

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Bülent Dizdarlı katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu. Trafik kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencilerinin, kazasından büyük üzüntü duyduğunu dile getiren Dizdarlı, “Bu çocuklar bize emanettiler, bizim misafirlerimizdi. Kendi hataları vardı elbet ama bizim de ihmallerimiz vardı. Biz onları koruyamadık. Covid sürecinde canımız yandı, ancak biz bu pandemi sürecinde trafikte daha çok can kaybettik. Biz yapmamız gereken ödevlerimizi tam olarak yapamadık” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi sürecinde de Covid’in olduğunu dile getiren Dizdarlı, salgının seçim sürecinde Avrupa’da çok ciddi yayıldığını ancak ülkemizde motivasyonunu kaybettiğini ve salgının konuşulmadığını vurguladı. Covid salgınından dolayı üniversitelerimizde ciddi öğrenci kaybı yaşanacağını da söyleyen Dizdarlı, “Biz eğer salgın karşısında güvenli bir ülke olsaydık, üniversitelerimiz cazip olacaktı. Tercih edilir olacaktı. Aynı şekilde turizm de öyle. Ancak biz bunu kaçırdık. Çünkü alınması gereken tedbirleri, zamanında ve doğru şekilde alamadık” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
POLİSİYE OLAYLAR
POLİSİYE OLAYLAR
Ersin Tatar, Cuma günü ant içecek
Ersin Tatar, Cuma günü ant içecek
KTÖS'ten basın açıklaması
KTÖS'ten basın açıklaması
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim