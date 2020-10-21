DİZDARLI: “SALGIN KARŞISINDA GÜVENLİ ÜLKE OLAMADIK”

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Bülent Dizdarlı katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu. Trafik kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencilerinin, kazasından büyük üzüntü duyduğunu dile getiren Dizdarlı, “Bu çocuklar bize emanettiler, bizim misafirlerimizdi. Kendi hataları vardı elbet ama bizim de ihmallerimiz vardı. Biz onları koruyamadık. Covid sürecinde canımız yandı, ancak biz bu pandemi sürecinde trafikte daha çok can kaybettik. Biz yapmamız gereken ödevlerimizi tam olarak yapamadık” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi sürecinde de Covid’in olduğunu dile getiren Dizdarlı, salgının seçim sürecinde Avrupa’da çok ciddi yayıldığını ancak ülkemizde motivasyonunu kaybettiğini ve salgının konuşulmadığını vurguladı. Covid salgınından dolayı üniversitelerimizde ciddi öğrenci kaybı yaşanacağını da söyleyen Dizdarlı, “Biz eğer salgın karşısında güvenli bir ülke olsaydık, üniversitelerimiz cazip olacaktı. Tercih edilir olacaktı. Aynı şekilde turizm de öyle. Ancak biz bunu kaçırdık. Çünkü alınması gereken tedbirleri, zamanında ve doğru şekilde alamadık” dedi.