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DİZDARLI: “TEMASLILAR KENDİLERİNİ GİZLEMEYE BAŞLADILAR”

26 Ocak 2021 Salı 12:09
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DİZDARLI: “TEMASLILAR KENDİLERİNİ GİZLEMEYE BAŞLADILAR”

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yayımlayarak, “Son günlerde yerel vakaların sayısı hızla artıyor. İki ayda bu sayı neredeyse üç yüz elliye dayandı. İşin kötü tarafı temaslılar, sosyo-ekonomik nedenlerden kendilerini gizlemeye başladılar. Bu da takibi ve hasta yakalanmasını bir o kadar daha zorlaştıran bir durumdur. Ülke dışından hasta gelmemesine rağmen yerel vakaların bu nedenlerle artması kapanmanın akıllara getirilmesine neden oluyor” dedi.

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