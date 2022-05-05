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Dizdarlı: Yenisini yaptıramıyorsanız...

05 Mayıs 2022 Perşembe 16:27
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Dizdarlı: Yenisini yaptıramıyorsanız...

Eski başhekimlerden Bülent Dizdarlı, Girne ilçesinin girişindeki tabelanın durumuna tepki göstererek, “Yenisini yaptıramıyorsanız hiç olmazsa bu hilkat garibesini indiriniz.” dedi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin eski başhekimlerden Bülent Dizdarlı, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, Girne ilçesinin girişindeki tabelanın durumuna tepki gösterdi.

Kısa zamanda yıpranan tabelanın kime yaptırıldığını soran Dizdarlı, “Yetkili kimdir bilmem ama bu yetkili kimse, bunca zamandır onu uyaracak, bir bakan mūsteşar mūdūr buradan geçmedi mi ” ifadelerini kullandı. Dizdarlı ayrıca  yenisini yaptırılamıyorsa mevcutun indirilmesi gerektiğini söyledi.

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