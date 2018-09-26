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Doğada katliam sürüyor

26 Eylül 2018 Çarşamba 10:30
Doğada katliam sürüyor

Taşkent Doğa Parkı, Eylül ayının ilk haftasında, kanatlarında bulunan saçmalarla iki balıkçıl ve iki giksi teslim aldı. Balıkçılların kanatları ampute edilirken, bir giksi hayatını kaybetti. Taşkent Doğa Parkı çalışanları, canlıları yaşatmak ve doğaya kazandırmak için çaba harcarken, doğadaki terör bitmek bilmiyor.

Kanatları ampute edilen balıkçıllar, ömürlerinin kalanını yaban hayvan barınağında geçirmek zorunda kalacak. Zorlu tedavisi devam eden bir giksi ise yaşama tutunmaya çalışıyor.

Taşkent Doğa Parkı’ndan yapılan açıklamada, “Kuşlarda kanat uçlarındaki kırıkların iyileşmesi her ne kadar oldukça zor olsa da, giksiyi doğaya geri kazandırmak için mücadelemiz sürüyor.” denildi.

Avlanması yasak olan bu kuşların, yasa tanımaz insanlar tarafından avlanması büyük tepki topladı.

Taşkent Doğa Parkı, yaralı kuşları görür görmez 1190 Yaban Hayat Destek Hattını arayarak onlara yardım elini uzatan Sami Koşer, Latif Emiroğulları, Asım Eymen ve Ratip Zort’a duyarlılıklarından ötürü teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
DoğaHaberKKTC
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