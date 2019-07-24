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Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Maliye Bakanlığı arasında protokol imzalandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Maliye Bakanlığı arasında protokol imzalandı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:26
Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Maliye Bakanlığı arasında protokol imzalandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof Dr Necdet Osam imza töreninde yaptığı açıklamada, üniversitenin her zaman devletle karşılıklı iyi ilişkide olduğunu ve olacağını ifade etti.

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin vergi yükümlülükleriyle ilgili varolan sorunların hükümetle birlikte etkili bir şekilde çözüme kavuşturulduğunu dile getiren Osam, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin hafifleyerek ve hız kazanarak yoluna devam edeceğini vurguladı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, kurulan hükümetin vizyonunda üniversiteler adası olan ülkemizin üniversitelerini ileriye taşımak yer aldığını vurguladı.

Hükümetin üniversitelerin sorunlarını aşma yönünde kararlı olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Maliye bakanlığına teşekkür etti.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da, ülkedeki yüksek eğitimin gözünü Doğu Akdeniz Üniversitesi ile açıtığına dikkati çekerek, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin yıllardır çözülmeyen mali sıkıntılarının veto olarak getirilmesinin doğru bulmadığını söyledi.

Çözülebilecek bir sorunun karşılıklı atılan adımlarla çözüme kavuşturuldugunu anlatan Amcaoğlu, hükümetin üzerine düşen görevi yerine getirdiğini sözlerine ekledi.

İmzalanan protokol;Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin kurulduğu günden 2010 yılına kadar olan vergi yükümlülüklerinin yapılandırılması , 2010 yılından sonrakilerin ise ortadan kaldırılmasını öngörüyor.

(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
Doğu Akdeniz Üniversitesi
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