Doğuş Derya, koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıkladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Koronavirüs testinin pozitif olduğunu duyurdu.

Derya’nın paylaşımı şu şekilde:

Birkaç gündür soğuk algınlığı semptomları yaşadığım için evdeydim, bugün çıkıp tedbir amaçlı PCR testi yaptırdım. Test sonucum Pozitif geldi. Kendimi iyi hissediyorum, sanırım bunda aşılarımı aksatmadan yapmış olmamın etkisi büyük... 7-10 günlük bir izolasyon sürecinden sonra yeniden sokağa döneceğim.

Testlerinizi ve aşılarınızı yaptırmayı ihmal etmeyin, maskecikleri çıkarmayın ...herkese kocaman sevgi