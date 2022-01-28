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Doğuş Derya, koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıkladı

CTP Milletvekili Doğuş Derya’nın koronavirüs testi pozitif çıktı.

28 Ocak 2022 Cuma 20:17
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Doğuş Derya, koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıkladı
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Koronavirüs testinin pozitif olduğunu duyurdu.

Derya’nın paylaşımı şu şekilde:

Birkaç gündür soğuk algınlığı semptomları yaşadığım için evdeydim, bugün çıkıp tedbir amaçlı PCR testi yaptırdım. Test sonucum Pozitif geldi. Kendimi iyi hissediyorum, sanırım bunda aşılarımı aksatmadan yapmış olmamın etkisi büyük... 7-10 günlük bir izolasyon sürecinden sonra yeniden sokağa döneceğim.

Testlerinizi ve aşılarınızı yaptırmayı ihmal etmeyin, maskecikleri çıkarmayın ...herkese kocaman sevgi

Son Güncelleme: 28.01.2022 21:20
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