DÖKMEN: “BAF ŞEHİTLERİNİ MİNNETLE ANIYORUZ”

9 Mart Baf Direnişi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir açıklama yayınlayan Baf Türk Birliği Başkanı Cenk Dökmen, her yıl 9 Mart’ta Güzelyurt’ta bulunan Baf Şehitleri Anıtı önünde düzenlenen anma töreninin bu yıl pandemi dolayısı ile gerçekleşmeyeceğini açıkladı.

Dökmen açıklamasında, “9 Mart 1964 günü Baf'ta özgürlük mücadelesi veren ve kendi topraklarını savunurken şehit düşen kahramanlarımızı minnetle anar, şükranlarımızı sunarız. Bugün bu topraklarda hür biçimde bayrağımızı dalgalandırabiliyorsak, kahramanca direnen, teslim olmayan şehitlerimizin sayesindedir. Baf Türk Birliği’nin gelişip bugünlere gelmesinde Baf şehitleri ve ailelerinin emeği büyüktür 9 Mart vesilesiyle bir kez daha derin saygı ve sevgilerimizi sunarız. Baf Türk Birliği'nin şehitlerimize, şehitlerimizin de Baf Türk Birliği'ne çok emeği geçmiştir. Bu vesileyle şehitlerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız. Geçtiğimiz günlerde helikopter kazası sonucu şehit düşen Mehmetçiklerimize de Allah'tan rahmet dilerim. Bütün şehitlerimizin ruhları şad olsun” dedi.